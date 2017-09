Léa Salamé répond aux accusations de Michel Onfray: "Bien sûr il y avait un contrat et une rémunération, c'est de tout de façon une obligation légale ! " - Regardez

La polémique se poursuit entre Michel Onfray et France 2. Invité sur LCI chez Audrey Crespo-Mara, le philosophe a démenti avoir demandé 2.000 euros pour participer à "L'émission spéciale". Il précise n'avoir jamais parlé d'argent avec France 2 car on ne lui a rien proposé, et c'est justement ça le problème, de vouloir le faire travailler gratuitement. Et il ajoute "on ne peut pas ubériser le travail intellectuel".

Des propos démentis par Léa Salamé sur Canal Plus dans Le Tube qui affirme "qu'il y avait bien sûr un contrat et une rémunération de prévue, car il s'agit de tout de façon d'une obligation légale. Quand à la rémunération elle correspond à la grille de France 2".

Regardez