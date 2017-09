Audiences Access: Les 10 ans de "50 Mn Inside" en tête des audiences sur TF1 - Les talk-shows de France 5 et C8 en baisse par rapport à la saison dernière

"50 Mn Inisde" fêtait ses 10 ans hier avec une grande émission spéciale et de nombreuses personnalités. L'émission est arrivée en tête des audiences en frôlant les 3 millions de téléspectateurs soit 2.791.000 personnes et 19,3% sur TF1.

Du côté de France 2 et Nagui , 2.125.000 personnes ont regardé le jeu et 14,1% de part de marché.

Côté talk-show les audiences sont globalement en dessous des moyennes de l'année dernière avec 451.000 personnes et 3,1% pour C L'hebdo sur France 5 et 829.000 téléspectateurs et 4,1% pour Salut les terriens sur C8.