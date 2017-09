Audiences: Laurent Ruquier n'attire qu'un million de téléspectateurs mais reste leader en 2eme partie de soirée sur France 2

Laurent Ruquier recevait plusieurs invités dont Alexis Corbière et Florent Pagny hier soir pour un nouveau numéro de "On n'est pas couché". Même si le magazine n'a attiré que 1.030.000 téléspectateurs et 16,8% de part de marché il permet à France 2 d'être leader sur cette tranche horaire.

En face, le Grand Blind test sur TF1 attire 859.000 personnes et 17,7% de part de marché.

Les rediffusions de la série Bones sur M6 attirent plus de 730.000 téléspectateurs.