Invité chez Laurent Ruquier, Florent Pagny révèle qu'après 7 années dans "The Voice" il pourrait arrêter d'être juré - Regardez

Après 7 années dans The Voice, Florent Pagny pourrait bien mettre fin à sa carrière de juré. Il l'a dit, hier soir alors qu'il était invité chez Laurent Ruquier. le chanteur pense en effet que "7 ans c'est bien" et il faut savoir arrêter, mais il ajoute également qu'il a écrit un livre intitulé "Tout et son contraire" ce qui laisse ouvert toutes les portes...

