Avez-vous suivi l'incroyable et surréaliste affaire du #couscousgate qui ébranle le Front National depuis 5 jours ?

C'est une affaire qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours mais qui reste mystérieuse pour beaucoup d'internautes. Il s'agit du #couscousgate qui touche le Front National et plus particulièrement Louis Filippot.

Petit retour sur la chronologie des événements:

Le mercredi 13 septembre, une militante frontiste a publié un tweet montrant Florian Philippot et plusieurs cadres du parti, proches de sa ligne politique, partageant un couscous dans un restaurant de Strasbourg. Problème : le choix de ce plat n'est pas du goût de tous. Sur les réseaux sociaux, des militants frontistes et nationalistes s'en sont pris à Florian Philippot, l'accusant de préférer le couscous à la "gastronomie française", alors que Strasbourg propose de nombreuses spécialités "du terroir", notamment la choucroute. Certains parlent de "provocation" et appellent à évincer Florian Philippot et Sophie Montel du parti.

Sur Twitter, le 15 septembre, Sophie Montel a réagi à cette polémique à ciel ouvert sur les réseaux sociaux entre élus et militants du parti frontiste. Pour l'ex-présidente du groupe FN en Bourgogne-Franche-Comté en disgrâce et vice-présidente de l’association décriée en interne de Florian Philippot, Les Patriotes, ces bisbilles prouvent bien un chose : que le FN "a encore beaucoup à faire avant la victoire". Et que les mangeurs de couscous du FN "ont refusé l’obscurantisme"

De son côté, interrogé par Buzzfeed, Florian Philippot dénonce le "poison" de ceux qui font "l'amalgame entre cette bêtise crasse et le patriotisme"

.