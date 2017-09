Jean-Luc Mélenchon voudrait lancer une chaîne de télé sur la TNT pour défendre ses idées - Une demande devrait être déposée au CSA dans les prochaines semaines

Selon plusieurs sources, Jean-Luc Mélenchon est en train de réfléchir à la création d'une chaîne de télévision consacrée à son mouvement et qui pourrait être diffusée sur la TNTY si le CSA l'autorise.

"Créer nos propres médias nous intéresse. Ça ne veut pas dire de ne plus répondre aux médias. La preuve, on fait beaucoup de conférences de presse. […] C'est une volonté affichée depuis longtemps de mener une bataille culturelle", a confirmé Eric Coquerel, le député FI de Seine Saint-Denis en marge d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale.

Pour cela un dossier doit être déposé auprès du CSA et selon l'émission Quotidien de TMC, ces documents sont en cours de préparation. Mais selon Christine Kelly, ancienne membre du CSA entre 2009 et 2015, interrogée par le JDD, la candidature du mouvement de Jean-Luc Mélenchon a cependant très peu de chances d'être retenue: "Le CSA est garant de la pluralité politique et ne tolère donc pas qu'une chaîne soit ostensible pour tel ou tel parti. Il demande à ce que chaque chaîne télé respecte un temps de parole pour chaque parti politique".