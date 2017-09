Le journaliste Loup Bureau devrait arriver à Paris "plus probablement" demain matin après son incarcération en Turquie pendant 50 jours

Le journaliste Loup Bureau, attendu en France après plus de 50 jours d'incarcération en Turquie, devrait arriver à Paris "plus probablement" dimanche matin, a indiqué son avocat Martin Pradel.

"Le plus probable est qu'il arrive dimanche matin", a dit Me Pradel à l'AFP. "Nos informations sont peu précises. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'il n'arrive pas ce soir, mais cela nous semble extrêmement improbable, impossible", a-t-il ajouté. Selon lui, son client à quitté Sirnak, ville du sud-est de la Turquie où il est resté détenu 51 jours, pour se rendre à Diyarbakir, et ensuite gagner Istanbul. Son retour avait été précédemment annoncé pour samedi soir.