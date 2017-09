AVANT-PREMIERE: Michel Onfray dément avoir demandé 2.000 euros à France 2 pour L'émission politique: "On ne peut pas ubériser le travail intellectuel" - Regardez

Invité demain à 9h30 d'Audrey Crespo-Mara sur LCI, le philosophe Michel Onfray dément avoir demandé 2.000 euros pour participer à "L'émission spéciale". Il précise n'avoir jamais parlé d'argent avec France 2 et affirme "on ne peut pas ubériser le travail intellectuel".

"On n'a pas parlé de contrat ni d'argent parce que ça me paraissait évident qu'il y avait un contrat et de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent mais une question de principe. J'estime qu'on ne peut pas 'ubériser' le travail intellectuel, surtout dans le service public. On pourrait dire : 'Tout le monde va être payé dans l'émission mais pas le philosophe dont on vient chercher l'expertise. Quand je vais chercher mon pain on ne me dit pas, on vous aime beaucoup Mr Onfray, partez sans payer ! Il y a juste un moment donné où il faut accepter qu'on puisse rémunérer le travail intellectuel, on ne peut pas dire que ce n'est pas du travail. Et l'argent public, je le défend mais je ne vais pas donner des noms, je sais que certains demandent des cachets que j'aurai estimé obscènes pour ma part."