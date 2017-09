EXCLU: Alex Goude invité de Morandini Live révèle avoir été contacté pour Danse avec les stars et évoque ses rapports avec M6: "C'est comme si je n'avais pas existé !" - Regardez

Alex Goude était l'invité de Morandini Live, en direct vendredi sur CNews et Non Stop People à 11h. L'animateur qui arrive samedi soir pour une nouvelle émission scientifique sur France 4 a révélé avoir été contacté par la production de Danse avec les stars pour intégrer le casting, et surtout il affirme "ne pas fermer les portes pour les prochaines saisons".

Concernant ses rapports avec M6, il déclare: "On ne se parle pas beaucoup. J'ai constaté qu"aux 30 ans d'M6 j'étais 30 secondes et de dos, c'est comme si je n'avais pas existé !"

Regardez