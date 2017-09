Affaire de la sextape - Djibril Cissé clame son innocence dans ce dossier: "Je n'ai rien fait à part prévenir un pote"

Le quotidien L’Equipe a rencontré Djibril Cissé, désormais joueur à Yverdon-les-Bains, club de 3e division, suisse. Il évoque l’affaire de la sextape pour laquelle il a été mis en examen en début d’année pour complicité de tentative de chantage. L’ancien joueur de l’équipe de France clame son innocence:

«Cette histoire est ridicule et elle m'a fait du mal. Pas mal d'entreprises, par exemple, avec lesquelles j'aurais pu travailler attendent de voir comment cela va se finir. Moi, je sais exactement ce que j'ai fait, Mathieu l'a dit, et les deux mis en cause ont aussi affirmé devant le juge que je n'avais rien fait à part prévenir un pote. J'ai toujours assumé mes conneries, dans le foot ou en dehors. Si j'avais fait une connerie, je l'aurais assumée. À part prévenir Mathieu et lui dire de faire attention, je ne vois pas ce que l'on peut me reprocher».