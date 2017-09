Stéphane Bern s'exprime pour la première fois depuis sa nomination par Emmanuel Macron comme Mr Patrimoine : "Je ferai cela bénévolement !"

Emmanuel Macron a confié à l'animateur de France 2 Stéphane Bern, ami proche du couple Macron, une mission bénévole pour aider à sauver le patrimoine local en péril, a indiqué l'Elysée samedi. Stéphane Bern devra en particulier identifier des monuments à rénover en priorité et chercher des moyens de financement.

"Je ferai cela en plus de mon travail, bénévolement, et s'il y a des réunions, je les ferai chez moi", a déclaré à l'AFP l'animateur, spécialiste des émissions historiques. Stéphane Bern, qui connaît les Macron depuis plus de trois ans, avait fait partie des personnalités invitées par le candidat à la brasserie La Rotonde au soir de sa victoire du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron visitait samedi matin, à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, le château de Monte-Cristo, une élégante demeure style Renaissance aux façades entièrement sculptées, qu'Alexandre Dumas s'était fait construire en 1844 à Port-Marly (Yvelines) après le succès des "Trois Mousquetaires" et du "Comte de Monte-Cristo", et où il menait grand train.

Criblé de dettes, il fut obligé de vendre sa propriété en 1849. Le château de Dumas est un bon exemple de ces monuments du patrimoine local à sauver, a relevé l'Elysée, puisqu'il a récemment été rénové alors qu'il menaçait de tomber en ruine, grâce à un concours de fonds publics et privés et un appel au public.

La Fondation du patrimoine, en partenariat avec le Syndicat intercommunal, propriétaire du château, a en effet lancé en 2015 un appel aux dons, qui a permis de recueillir près de 30.000 euros auprès de fidèles lecteurs de Dumas en France et à l'étranger, notamment de Russie, complétés par un mécénat privé de 200.000 euros de l'assureur Groupama.

Le président était notamment accompagné pour cette visite d'une quinzaine d'élèves de CM2, de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, ainsi que de Stéphane Bern. Dimanche, toujours dans le cadre des journées du patrimoine, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte accueilleront les visiteurs à l'Elysée en milieu d'après-midi.

