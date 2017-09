Les ventes de la presse papier ne cessant de baisser, une mission d'information confiée à l'ancien président de l'Autorité des marchés financiers

Les chiffres de vente de la presse papier ne cessant de baisser, une mission d'information sur sa distribution a été confiée à l'ancien président de l'Autorité des marchés financiers, Gérard Rameix, a annoncé vendredi le ministère de la Culture. Sa mission consistera à "élaborer un diagnostic de la situation industrielle et financière de la filière de distribution" et "formuler des recommandations à court et à moyen terme", précise le ministère dans un communiqué. "Dans un contexte d'érosion des ventes, et malgré les importants efforts de restructuration mis en oeuvre dans la période récente, le système de distribution de la presse par vente au numéro continue de connaître des difficultés", souligne le ministère.

La diffusion de la presse payante a reculé de 1,5% entre septembre 2016 et août 2017, avec près de 3,3 milliards d'exemplaires diffusés, selon l'Alliance des chiffres pour la presse et les médias. Quelque 740 points de presse ont fermé en 2016, soit 4% du total, selon les chiffres du distributeur Presstalis.

Après des échanges entre le gouvernement et les éditeurs de presse, la mission a été initiée par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, Françoise Nyssen, ministre de la Culture et Gérald Darmanin, ministre de l'Action publique et des Comptes publics. Gérard Rameix, qui s'était déjà vu confier en 2012 une mission sur la distribution de la presse, devrait rendre ses conclusions d'ici la fin de l'année, avec un rapport d'étape pour la fin octobre, a précisé le ministère.