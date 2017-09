Hier soir dans C à Vous, on a pu voir des images de Marine le Pen et Florian Philippot partageant un déjeuner... Seul problème au moment de trinquer Florian Philippot tend son verre, mais la Présidente du Front National tourne clairement la tête et semble refuser le verre ainsi tendu... Bref, ce n'est pas la bonne entente, et visiblement ce n'est pas seulement une vue de l'esprit des journalistes...

Regardez