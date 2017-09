RTL annonce le décès du journaliste et présentateur Henri Marque à l'âge de 90 ans

Les équipes de RTL ont appris aujourd’hui la disparition de Henri MARQUE, journaliste historique de la première radio de France, décédé à l'âge de 90 ans.

Présentateur du journal de 13h et du Grand Jury RTL, il restera comme l'une des grandes voix de RTL.

Jacques Esnous, directeur de l'Information de RTL, tient à saluer : "Un journaliste passionné, de grande culture, et d'une extrême courtoisie. Pendant des années, sa voix singulière et attachante a conquis des millions d'auditeurs." RTL rend hommage à ce grand homme de presse écrite et de radio et partage la peine de sa famille