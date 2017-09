Hier midi dans "Tout le monde veut prendre sa place" sur France 2, Nagui accueillait une candidate qui avait déjà joué il y a trois ans.

À cette époque, elle était célibataire et l'animateur l'avait souligné.

Un homme avait alors remué ciel et terre pour la retrouver et le coup de foudre a été réciproque.

