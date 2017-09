France Télévisions s'engage contre les violences faites aux femmes et proposera 4 soirées spéciales cet automne

France Télévisions se mobilise pour la cause des femmes et notamment de leurs combats contre les violences.

Cet automne, le groupe dévoile ainsi une programmation avec 4 soirées spéciales.

Dès septembre, le groupe se mobilise contre les violences faites aux femmes dans l'espace public :

Sur France 3, soirée spéciale le 19 septembre 2017 dès 20h50 avec : Le Viol, fiction d'Alain Tasma, écrit par Alain Tasma et Natalie Carteret avec Clotilde Courau, Camille Sansterre, Bérangère McNeese sur l'affaire de la pénalisation du viol en 1978 portée par l'avocate Gisèle Halimi. Ce téléfilm inédit sera suivi d'un débat animé par Carole Gaessler intitulé Le viol, un crime sous silence sur la nécessité pour les victimes de porter plainte. Enfin le documentaire Le Procès du viol de Jean-Yves Le Naour et Cédric Cordon conclura cette soirée.

Ensuite, le groupe dénoncera les violences faites aux femmes dans l'espace professionnel :

Sur France 2, une soirée dédiée avec Harcelée, fiction de Virginie Wagon avec Armelle Deutsch, Thibault De Montalembert, Lannick Gautry sur la descente aux enfers d'une femme au sein de son entreprise. Cette fiction sera suivie de Harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous, de Andrea Rawlins-Gaston et Laurent Follea, un documentaire Infrarouge, présenté dorénavant par Marie Drucker

Enfin ce seront les violences faites aux femmes dans l'espace familial et intime qui seront abordées :

Dans un premier temps sur France 3, La Consolation, fiction de Magaly Richard-Serrano, écrit par Magaly Richard-Serrano et Flavie Flament avec Emilie Dequenne, Léa Drucker et Lou Gable, adaptation du livre témoignage de Flavie Flament qui sera également suivie d'un débat animé par Carole Gaessler.

Et dans, un second temps, sur France 5, avec dans Le Monde en Face, un documentaire inédit Viol sur mineurs : mon combat contre l’oubli, écrit par Flavie Flament et Karine Dusfour et réalisé par Karine Dusfour. A partir de plusieurs affaires emblématiques, dont celles du photographe David Hamilton, ce film retrace le combat de Flavie Flament pour rallonger le délai de prescription en matière de viol sur mineurs. Une soirée suivie d’un débat animé par Marina Carrère d’Encausse.