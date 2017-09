L'ancien directeur général du Groupe Canal+, Rodolphe Belmer, présidera le festival Séries Mania de Lille

L'ancien directeur général du Groupe Canal+, Rodolphe Belmer, présidera le festival Séries Mania Lille/Hauts-de-France, a annoncé Xavier Bertrand, président de la région Hauts de France, en marge du festival de la fiction audiovisuelle de La Rochelle. "Qu'une personnalité de référence comme Rodolphe Belmer ait accepté de s'impliquer (...) montre tout le sérieux et toute l'ambition de ce festival", a affirmé Xavier Bertrand, entouré de Frédérique Bredin, présidente du CNC et de Laurence Herszberg, directrice général du festival Séries Mania Lille/Hauts-de-France depuis juillet.

D'autres personnalités qui rejoindront l'équipe seront annoncées ultérieurement. La première édition du festival Séries Mania Lille/Hauts-de-France, prévue du 20 au 28 avril, aura lieu du 27 avril au 5 mai 2018. Un changement de calendrier qui doit "permettre d'avoir des séries en exclusivité et en avant-première certaines séries internationales (...)", a argué le président de la région Hauts-de-France, qui pilote le projet. "Nous allons créer le marché européen des projets et des talents, c'est une initiative d'un lieu unique qui rassemblera toutes les composantes de la création d'une série (...) " dont les scénaristes, les distributeurs et producteurs, a annoncé de son côté Laurence Herszberg, "et de grosses initiatives sur le digital".

"France TV, Arte, OCS ont confirmé qu'ils soutiendraient à nouveau le festival l'an prochain", a ajouté l'ex-directrice générale du Forum des Images à Paris, au sein duquel a été créé Séries Mania en 2010. "Des discussions sont en cours avec Canal+", a-t-elle précisé. Laurence Herszberg avait initialement porté un projet concurrent à celui de Lille, avant de rejoindre, avec une partie des équipes de Séries Mania, le projet nordiste qui avait été choisi par l'Etat pour recevoir une subvention. Un projet concurrent prévu à Cannes et soutenu par l'ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin et le maire de Cannes David Lisnard est annoncé pour avril 2018.