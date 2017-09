Michel Onfray exigeait-il vraiment 2.000 euros pour participer à chaque "Emission politique" en direct sur France 2 ?

Comme nous vous le racontions, il y a 48 heures sur jeanmarcmorandini.com, Michel Onfray a fait savoir qu’il ne participerait pas à "l’Emission politique" de France 2, programmée le 28 septembre. Il avait écrit dans un e-mail : "La production n'ayant prévu ni contrat ni rémunération, je n'ai pas donné suite à cette aventure."

Mais du côté de France 2, on ne raconte pas du tout la même histoire, et des "sources internes" citées par Télé Obs, affirme qu'en réalité Michel Onfray était trop gourmand:

"Nous avions une réelle envie commune de travailler ensemble sur cette émission, et avions un accord de principe de Michel Onfray. Il exigeait 2.000 euros, soit 1,5 smic pour 2h30 de travail. Nous sommes comptables de l'argent public, et devons rester raisonnables sur les budgets."

Le philosophe a rétorqué de son côté: "Ce qui pose problème, c'est l'idée qui consiste à dire : 'vous êtes à la télévision, vous allez bosser pour nous et vous allez le faire gratuitement'. Mais dans cette émission, tout le monde est payé : du technicien jusqu'à Léa Salamé, et c'est normal. J'en ai donc fait une question de principe et je tourne le dos à ces gens-là qui sont des mal-élevés".