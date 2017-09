Le journaliste Patrick Chêne raconte pour la première fois son combat contre le cancer et rend hommage au personnel médical

Dans une tribune publiée par le Figaro Vox, le journaliste Patrick Chêne révèle s'être battu pendant plusieurs semaines contre un cancer et rend hommage à l'hôpital public et au dévouement des personnels de santé à l'égard des patients qui vivent cette épreuve.

"Je viens de traverser un désert. Rien à voir avec mon parcours de journaliste. C'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'enchaîner les belles aventures. (...) Le désert dans lequel je suis entré au tout début de cette année ne touche pas au professionnel. Il s'est annoncé à moi par un brusque changement sémantique. Sont entrés sans prévenir dans mon quotidien des mots qui jusque-là m'étaient étrangers. Scanner, tumeur, cancer, chimiothérapie, ablation, convalescence et enfin guérison… (...) Pudique, j'ai préféré vivre cette épreuve dans l'intimité de ma famille et de mes amis - qui m'ont accompagné avec une extrême bienveillance- plutôt que via les réseaux sociaux…Mais je ne pouvais rester totalement silencieux non plus."

Le journaliste rend un vibrant hommage au personnel soignant qui s'est occupé de lui pendant ce combat silencieux:

"Le respect, la disponibilité, l'attention portée au malade sont inouïs. En chimio, en chirurgie ou ailleurs, à Paris ou à Avignon, je n'ai pas trouvé un contre-exemple."