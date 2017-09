Souffrant de fibromyalgie, Lady Gaga a du annuler un concert à Rio et a été hospitalisée cette nuit à cause de "fortes douleurs"

Souffrant de fibromyalgie, Lady Gaga a été hospitalisée à cause de "fortes douleurs" et a dû annuler son concert prévu ce soir à Rio: "Brésil, je suis dévastée, mais je ne me sens pas assez bien pour venir à Rock in Rio. Je suis prête à tout faire pour vous mais je dois prendre soin de mon corps", a déploré la chanteuse pop américaine sur Twitter. "J'ai dû être hospitalisée (...) Je ressens de fortes douleurs. Je suis entre les mains des meilleurs docteurs", a-t-elle ajouté par la suite sur Instagram, un message illustré par une photo de son bras avec une perfusion.

Mardi, Lady Gaga, 31 ans, a ému ses fans du monde entier en révélant souffrir de fibromyalgie, ce qui l'obligera à faire une pause pour une durée indéterminée au terme de sa tournée mondiale, prévue jusqu'en décembre.

Cette maladie chronique provoque des douleurs multiples et diffuses, accompagnées de troubles d'humeur.

Au début du mois, la star avait déjà dû annuler son concert à Montréal en raison d'une laryngite et une infection respiratoire contractées lors d'un concert extérieur à New York.