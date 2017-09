La Société des auteurs et compositeurs dramatiques annonce la création d'un fonds d'aide à l'écriture de projets français à vocation européenne

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a annoncé la création en octobre d'un fonds d'aide à l'écriture de projets français à vocation européenne, doté d'environ 300.000 euros. La SACD lancera un appel aux projets "ancrés dans une réalité, une culture, une histoire françaises qui seront sélectionnés par un jury de personnalités de la culture européennes", a expliqué Jacques Fansten, président de la SACD, en marge du 19e festival de la fiction audiovisuelle à La Rochelle. Ce sera une aide accordée "en deux temps", a-t-il souligné.

Douze projets seront d'abord sélectionnés, qui obtiendront une bourse de 8.000 euros d'aide à l'écriture afin de favoriser "la liberté d'auteur". Dans un second temps, le jury choisira parmi eux cinq projets, qui obtiendront une nouvelle bourse d'écriture de 17.000 euros. "Les auteurs pourront alors aboutir à des projets susceptibles de permettre l'engagement de diffuseurs et de producteurs", selon la SACD. Arte, partenaire de l'initiative et contribuant pour un tiers du montant de la dotation, aura "la priorité".

Cette initiative "rejoint le projet d'Arte sur l'approfondissement de son travail sur les coproductions internationales et européennes", en tant que partenaire d'auteurs et d'échanges avec l'étranger, a déclaré Olivier Wotling, directeur de l'unité de fiction d'Arte. Le jury sera présidé par le président de la SACD, en présence d'un représentant de la chaîne franco-allemande, qui n'auront pas droit de vote. Le jury européen reste à déterminer.