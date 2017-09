Canal Plus va lancer une nouvelle chaîne dédiée aux telenovelas le 26 septembre prochain: Novelas TV

Le groupe Canal Plus annonce dans un communiqué le lancement de la chaîne Novelas TV, première chaîne française 100% dédiée au genre particulièrement populaire des telenovelas, à partir du 26 septembre prochain. Celle-ci propose une programmation unique des plus grands feuilletons provenant des plus importants producteurs du genre comme Telemundo, Televisa, Globo ou encore TV Azteca.

Editée par THEMA, filiale à 100% du Groupe CANAL+, cette chaîne déjà distribuée en Outre-mer et en Afrique, rencontre un succès phénoménal. Elle est numéro 1 en Afrique francophone sur l’ensemble de la population toutes cibles confondues.

La chaîne sera disponible dans l’offre Essentiel Famille de CANAL via le satellite, l’OTT, les réseaux mobiles ainsi que via la fibre/ADSL chez tous les opérateurs (Orange, Bouygues, SFR et Free). Novelas TV est également comprise dans l’offre TV by CANAL chez FREE et l’offre Famille by CANAL chez ORANGE.

Il y a quelques jours, Canal Plus annonçait l'arrivée d'une nouvelle chaîne sur son réseau : Polar+.