JO2024: C8 diffusera demain soir en direct un grand concert avec de nombreux artistes en direct du parvis de l'Hôtel de Ville de Paris

Demain soir, C8 va déprogrammer "La télé de Luchini", initialement prévu, afin de diffuser "Paris à nous les jeux ! Le grand concert". Pour fêter l’obtention par la ville de Paris de l’organisation des Jeux Olympiques en 2024, un grand concert populaire et gratuit sera organisé sur le parvis de l'Hôtel de Ville et sera retransmis en direct et en simultané sur C8 et RFM en prime time. Il permettra à tous les Parisiens, Franciliens mais aussi tous les Français de célébrer ce moment historique.

Cette soirée féérique sera l'occasion de donner corps au slogan de Paris 2024, « la force d'un rêve » et de diffuser son message auprès du public. Musique, témoignages et messages de soutien se mêleront au cours de cette soirée qui s'achèvera par un spectacle de lumière avec un video-mapping célébrant la beauté de la Ville Lumière et du sport sur la façade de l'Hôtel de Ville. Cet évènement exceptionnel et unique sera l'occasion d'exprimer la fierté de tout un pays de la victoire de sa capitale pour accueillir les Jeux Olympiques.

Pour célébrer la victoire de Paris tous ensemble, la Maire de Paris Anne Hidalgo donnera le coup d’envoi de ce concert historique réunissant les artistes préférés des français sur la scène du parvis de l’Hôtel de Ville : Florent Pagny, Kids United, Christophe Willem, Nolwenn Leroy, Amir, Imany, Liam Payne, Shy’m, Marina Kaye, Tibz, Lartiste, les Gipsy Kings, Patrick Fiori, Slimane.

Des personnalités issues de différents univers interviendront tout au long du programme. Premiers ambassadeurs de la culture olympique, les sportifs seront largement représentés. Seront également présents ceux qui ont soutenu activement le projet Paris 2024, et ceux qui ont participé à son élaboration : la Ministre des Sports Laura Flessel, Teddy Riner, Tony Estanguet, Tony Yoka, Martin Fourcade, Stéphane Diagana, Marie-Amélie Le Fur…

À l'occasion de cette soirée événementielle, RFM ponctuera sa journée de vendredi d’interviews des artistes participant au show. Ainsi, Nolwenn Leroy sera dans la matinale "Le Meilleur des Réveils" (6h/9h30) présentée par Elodie Gossuin et Albert Spano. Amir sera quant à lui, en direct dans "Le 17/20" avec Pat Angeli et Marie-Pierre Schembri. Sur le digital, RFM et C8 vous feront vivre les coulisses et les moments forts de ce grand concert en direct sur les réseaux sociaux