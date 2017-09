Dimanche dernier, le fils de Jean-Claude Van Damme a été arrêté par la police de Tempe, en Arizona (Etats-Unis). Selon le site américain TMZ, Nicholas Van Varenberg, âgé de 21 ans, aurait menacé son colocataire avec un couteau.

Nos confrères précisent que le fils du comédien était énervé après que son colocataire ait ouvert la porte aux policiers, venus quelques instants plus tôt à leur domicile. Il avait été vu frappant à de nombreuses reprises sur un ascenseur de son immeuble, laissant des traces de sang conduisant à leur domicile.

Une fouille a alors été organisée par les forces de l'ordre - qui ont été rappelé trente minutes plus tard - dans l'appartement de Nicholas Van Varenberg. Les policiers ont alors retrouvé un couteau et de la marijuana. Le jeune homme a été arrêté pour agression avec une arme blanche et possession de drogues.

