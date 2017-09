Jean-Michel Maire se moque des audiences de "C'est que de l'amour" avec Benjamin Castaldi - Regardez

Hier soir dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Jean-Luc Lemoine présentait ses 4/3 comme toutes les semaines. Le chroniqueur a dévoilé des images de Jean-Michel Maire en off qui se moquait des audiences de... Benjamin Castaldi !

Pendant un live, le chroniqueur a déclaré à Valérie Benaïm "on va perdre des téléspectateurs là". Avant d'ajouter quelques secondes plus tard : "Ah non, il n'y en avait pas de toute façon. Il y avait Castaldi avant [avec "C'est que de l'amour" ndlr]. Donc, il n'y avait pas beaucoup de téléspectateurs".

Regardez

