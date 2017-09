Au nord de Londres, un chien tue son propriétaire devant une équipe de la BBC ... après avoir ingurgité du crack!

Cette semaine, un chien a mortellement attaqué son maître au nord de Londres, rapporte The Independant. Et de révéler que le Staffordshire Bull Terrier a quelques minutes plus tôt, avaler du crack, sous les yeux d'une équipe de la BBC qui était en train de réaliser un reportage sur la drogue. Au moment où l'animal s'est jeté au cou de Mario Perivoitos, les journalistes ont tenté de l'arrêter, et ont appelé les secours.

L'homme, âgé de 41 ans, a notamment été blessé au visage, au cou et au larynx, provoquant une hémorragie. Des analyses qui ont été réalisées sur le chien ont révélé des traces de cocaïne et de morphine dans l'urine du chien. Ce qui expliquerait son comportement. Le Staffordshire Bull Terrier devrait être abattu.