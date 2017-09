Cyril Hanouna annonce les premiers ajustements dans "TPMP" et commente son début de saison

Comme chaque saison, "Touche pas à mon poste" évolue au fil des semaines, et en particulier quelques jours après la rentrée se produisent toujours plusieurs ajustements. Hier, invité de TV Mag, l'animateur vedette de C8 a expliqué quelles étaient les premières décisions qu'il avait prise:

- Après deux interventions la chronique «Les chiffres de Mr Morin» de Louis Morin a disparu de Touche pas à mon poste:

«Il chez Julien Courbet dans C’est que de la télé (l’émission programmée juste avant TPMP). Julien va l’accompagner et beaucoup lui apprendre» .

- La pastille humoristique de Tom Villa, intitulée Sans mensonge, d’abord diffusée - occasionnellement - en fin d’émission, en fin d'émission va être déplacée:

"Je lui est trouvé une place dans le «Before» qui est réapparu jeudi dernier, qui est la séquence tournée en direct du hall ou des loges de TPMP."

-Concernant Guillaume Genton dont la chronique humour n'est passé que deux fois pour l'instant elle devrait finalement trouver sa place, même si Cyril Hanouna précise:

"En fait, au départ l'émission était beaucoup trop coupée par des rendez-vous extérieur, or on voit que ce que veulent les gens, c'est la bande, ils veulent être en plateau pour qu'on puisse raconter une histoire et ne pas tout hacher. «Autour de la table, Dominique Farrugia, Pierre Ménes et Rachid Arhab sont formidables. Je n’ai pas de véritables déceptions parmi les nouveaux», a-t-il assuré.

À noter également qu’à partir de la semaine prochaine, Touche pas à mon poste! disparaîtra des grilles de C8 le vendredi pour laisser place à Family battle, la version revisitée d’Une famille en or animée par Cyril Hanouna.