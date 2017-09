Turner et le groupe Canal+ annoncent le lancement de Warner TV, nouvelle chaîne de séries, en exclusivité dans les offres Canal

Turner et le groupe Canal Plus annoncent le renforcement de leur partenariat au travers du lancement de Warner TV, une nouvelle chaîne qui sera proposée dès son lancement le 9 novembre 2017 en exclusivité aux abonnés CANAL sur toutes ses plateformes.

"La chaîne premium WARNER TV répond à la demande croissante des fans de séries avec des contenus inédits à grand spectacle et des séries iconiques à destination du grand public.", promet-on.

Cette chaîne rassemble tous les genres de séries : drame, action, comédie, et même zombies !

Avec ce lancement, les groupes Turner et Canal+ renforcent leur partenariat. En effet, WARNER TV sera la 2ème chaîne du groupe TURNER à être lancée dans les offres CANAL en moins de 2 ans, après l’arrivée récente de Toonami. Une nouvelle chaîne qui vient enrichir l’offre CANAL et compléter le portefeuille de TURNER en France riche des offres cinéma, news et jeunesse de TCM Cinéma, CNN International, Cartoon Network, Boomerang, Boing et Toonami.

WARNER TV sera disponible en exclusivité sur le CANAL 42 dans l’offre Essentiel Famille et également dans les offres Free TV Panorama by CANAL et Orange Famille by CANAL.