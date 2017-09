Lagardère Studios est resté pendant la saison 2016-2017 le premier producteur de fictions de début de soirée, loin devant le groupe Newen, a indiqué mercredi le magazine Ecran Total dans son classement annuel. Lagardère a diffusé 65h40 de fictions à la télévision française, soit presque 20 heures de plus qu'en 2015-2016, avec notamment les séries "Jour polaire" (Canal+), "Tandem" (France 3) et "Caïn" (France 2).

Le groupe creuse l'écart avec son concurrent Newen, filiale de TF1, et ses près de 45 heures de programmes diffusés, avec les séries "Versailles" et "Braquo" sur Canal+, et "Nina" sur France 2. En troisième position avec 38 heures, le groupe JLA enregistre une progression de 15 heures par rapport à la saison précédente, notamment grâce à deux séries de TF1, "Munch" et "La Vengeance aux yeux clairs", qui a réalisé la meilleure audience de l'année pour une série avec 7,5 millions de téléspectateurs le 8 septembre 2016. Quatrième du classement, le groupe Makever progresse de 7 places avec 34 heures de programmes ("Cherif" sur France 2, "Kaboul Kitchen" sur Canal+).

Ce classement a été réalisé par le magazine à partir des récapitulatifs des fictions françaises diffusées en début de soirée, fournis par TF1, France 2, France 3, Arte, M6, Canal+ et OCS, croisés avec les informations communiquées par les producteurs. La période étudiée va du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.