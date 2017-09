Espagne: Rafael Nadal opposé à un référendum d'autodétermination le 1er octobre en Catalogne

L'Espagnol Rafael Nadal, N.1 mondial de tennis, originaire de Majorque, a pris position contre la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er octobre en Catalogne, un scrutin voulu par les indépendantistes mais interdit par les institutions espagnoles.

"Je crois que (ce vote) le 1er octobre ne devrait pas se produire parce que, de mon point de vue, chacun doit respecter les lois", a déclaré le Majorquin dans une interview au quotidien espagnol El Mundo.

"Les lois sont ce qu'elles sont et on ne peut pas les ignorer juste parce qu'on a envie de les ignorer. Je ne peux pas brûler un feu rouge parce que ce feu rouge ne me paraîtrait pas correct", a-t-il expliqué.