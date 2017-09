Vincent Cerutti et Hapsatou Sy poussent un coup de gueule après des accusations de Closer: "C'est à vomir"

Sur son site Internet, Closer affirme que Hapsatou Sy a appelé la police à son domicile la nuit dernière "après un différend verbal qui commençait à tourner aigre avec son compagnon, Vincent Cerutti. "

Et d'ajouter que "Les forces de l'ordre ont réussi à calmer les deux stars de la télé dès leur arrivée au domicile du couple dans le 8è arrondissement de Paris, aux alentours de 23h30. Aucune trace de blessure n'a été relevée par les policiers.".

Le couple a réagi sur Twitter, en démentant formellement les informations de Closer.

Vincent Cerutti fustige: "On contacte la police pour un tapage nocturne dans l'immeuble et ça se transforme en un mensonge pareil ? C'est à vomir ! Honte à vous".

Et Hapsatou Sy d'ajouter: "vous n'arriverez pas à nous détruire. Nous sommes fous amoureux de nous 3 surtout en vue de cette belle aventure qui nous attend."