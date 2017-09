Etats-Unis: 90% des maisons des Keys en Floride touchées ou détruites par l'ouragan Irma - VIDEO

Dimanche matin, l'ouragan Irma a frappé la pointe sud des Keys, en Floride (États-Unis), avec toute la violence d’un ouragan de catégorie 4, affichant des vents de 215 km/h, et provoquant une hausse brutale du niveau de la mer.

Trois jours après son passage, les habitants ont découvert les dégâts causés par Irma. Près de 90 % des maisons ont été touchées ou détruites, selon les premières estimations. Le chef de l’Agence américaine des situations d’urgence (Fema), Brock Long, a expliqué qu'un quart des maisons de l'archipel des Keys a été détruit par l'ouragan.

"Des estimations initiales - et c’est pour cela que nous avons demandé aux gens d’évacuer à cause de la marée de tempête - montrent que 25% des maisons dans les Keys ont été détruites et 60% ont été endommagées", a-t-il souligné au cours d’un point de presse. "En gros toutes les maisons dans les Keys ont été impactées d’une façon ou d’une autre", a-t-il ajouté.

