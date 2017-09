La cote de popularité d’Emmanuel Macron chute de 13 points en deux mois, celle d'Edouard Phillipe de 2 points

La cote de popularité d’Emmanuel Macron est en forte baisse, avec une chute de 13 points en deux mois, alors que celle d’Edouard Philippe résiste mieux (-2), selon un sondage Ifop Fiducial diffusé aujourd'hui. Avec 53% de «bonnes opinions», le chef de l’Etat reste populaire auprès d’une courte majorité de Français, mais ils étaient les deux-tiers (66%) à exprimer un avis favorable en juillet.

Parti de beaucoup plus bas, le Premier ministre est crédité de 51% de bonnes opinions trois mois après son entrée en fonction, selon ce tableau de bord pour Paris Match et Sud Radio.

Emmanuel Macron et Edouard Philippe pointent respectivement en cinquième et septième position au classement des personnalités politiques, dominé par Nicolas Hulot (-7), avec 68% de réponses positives, devant Alain Juppé (64%, -2) et Jean-Pierre Raffarin (55%, -5).

.