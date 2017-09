Météo France a placé sept départements du Nord-Est de la France en vigilance orange "pluie-inondation"

Météo France a placé sept départements en vigilance orange "pluie-inondation".

Sont concernés : Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57) et Seine-et-Marne (77). L'alerte est prévue pour être levée à 9 heures, jeudi matin.

"Sur l'épisode, on attend des cumuls remarquables, proches des cumuls observés sur tout un mois de septembre. Ils seront globalement compris, sur de vastes zones entre 40 et 60 mm, localement 60 à 80 mm", détaille l'organisme météorologique. Avant ces intempéries nocturnes, des "pluies intermittentes et faibles" étaient attendues.