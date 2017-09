EN DIRECT - Apple présente un iPhone 8 et 8 Plus: Verre trempé au dos - Même taille que le 7 - Batterie plus puissante - Ecran HD Rétina - Réalité augmentée

20h00: Et voici enfin la présentation du nouvel iphone !

Il n'y aura pas de changement dans les tailles d'écran. 25% de puissance en plus dans les batteries et du son plus puissant ! Ce sera du verre trempé au dos et il y aura de meilleures performances sur la photo: Capteurs photo à 12 Mégapixels et stabilisation optique. La vidéo sera désormais à 60 images/secondes au lieu de 30 images/secondes. Il y aura également de la réalité augmentée.

19h49: Tous les films déjà achetés en HD seront automatiquement transférés en 4K.

Une application TV va permettre de regarder la télé sur son iPhone et iPad en France

19h43: Apple lance l'Apple TV 4K comme cela avait été annoncé à plusieurs reprises par la presse elle sera à 239 dollars

19h39: La nouvelle Apple Watch sera disponible à partir du 22 septembre

19h29: Selon Tim Cook, la montre connectée est la plus vendue dans le monde devant Rolex et elle va bénéficier d'une mise à jour prenant en compte des alertes liées au rythme cardiaque.

Apple Watch pourra également être connectée à Apple Music pour avoir de la musique en streaming et elle sera désormais 4G

L'Apple Watch Series 3 n'aura pas de carte SIM. A la place, une carte SIM virtuelle a été intégrée pour gagner de la place. Malgré sa connexion internet, la Watch Series 3 garde la même taille que les précédents modèles.

Il y aura également de nouveau bracelets.

19h23: Angela Ahrendts annonce l'ouverture prochaine de nouveaux Apple Store dont un sur les Champs Élysées.

19h12: Tim Cook présente le nouveau campus d'Apple, l'Apple Park, où l'énergie utilisée est renouvelable grâce à des panneaux solaires.

19h03: Apple démarre son show sur une musique des Beatles, ainsi qu'avec un message audio de Steve Jobs évoquant la philosophie de la marque

18h44: Un revendeur américain a publié par erreur des informations sur les produits qui seront dévoilés à partir de 19 heures. L'iPhone anniversaire serait ainsi appelé iPhone X Edition et une nouvelle génération d'iPod touch serait présentée.

18h12: Apple organise ce soir un keynote pour présenter un nouvel iPhone, l'iPhone 8, qui devrait être décliné en iPhone 8 Plus et en iPhone X pour les 10 ans du smartphone. L'iPhone 8 et l'iPhone X devraient disposer d'écrans plus grands, "sans bord", perdre leur bouton "home", permettre une reconnaissance faciale, disposer d'une recharge sans fil... Le tout à un prix dépassant les 1000 euros pour les versions les plus performantes.

