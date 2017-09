Apple présente un iPhone 8 et 8 Plus mais surtout le iPhone X qui aura le plus grand écran des iPhone ! Regardez

Pour les dix ans de l'iPhone, Apple a dévoilé mardi trois nouveaux modèles, dont le très attendu modèle de luxe baptisé "X" - à prononcer "10"- qui sera vendu à partir de 999 dollars et disponible seulement début novembre. Ce modèle anniversaire, plus rapide et plus puissant que les autres modèles d'iPhone, "va ouvrir la voie à la technologie pour la prochaine décennie" et constitue "la plus grande avancée depuis l'iPhone original" lancé en 2007, a affirmé le PDG du groupe Tim Cook devant des centaines d'invités, lors d'une présentation au nouveau siège aux allures de soucoupe-volante, situé à Cupertino au sud de San Francisco (ouest des Etats-Unis).

L'iPhone "X" présente une nouvelle physionomie : il ne dispose plus du célèbre bouton rond "Home" habituellement situé en bas de l'écran car ce dernier recouvre la quasi-totalité de la face avant de l'appareil. Comme attendu par les analystes, ce modèle dispose d'un écran dernier cri OLED, qui offre une image plus nette et plus contrastée que le standard LCD.

Autre nouveauté, cette version se déverrouille par reconnaissance faciale.

Il est "verrouillé jusqu'à ce que vous le regardiez et qu'il vous reconnaisse", a indiqué un des responsables du groupe Phil Schiller sur la scène du "Steve Jobs Theater". Ce système de reconnaissance par les traits du visage, "c'est l'avenir" du déverrouillage des iPhone, a-t-il ajouté. Le "Face ID" utilise des capteurs et un appareil photo qui permettent d'appréhender les traits en trois dimensions, empêchant du même coup de tromper le système avec une simple photographie.

Les amateurs devront tout de même débourser 999 dollars pour le modèle d'entrée de l'iPhone "X" (64 Go de stockage) mais surtout attendre le 27 octobre pour le commander, avant des livraisons le 3 novembre, ont précisé les responsables du géant technologique.

Des rumeurs persistantes évoquaient depuis plusieurs semaines une disponibilité tardive du modèle, en raison de retards de fabrication en Asie.

L'iPhone "X" est "vraiment une merveille d'ingénierie, surtout comparé au 7 et au 8. Et ce n'est pas une simple copie des modèles des concurrents", a réagi l'analyste Patrick Moorhead dans une note, affirmant que même à 999 dollars comme prix d'entrée, "il y aura de longues files d'attente" pour l'acheter. En Bourse, le titre bougeait peu, reculant de 0,45% à 160,73 dollars vers 19H40 GMT. Depuis son lancement en 2007, l'iPhone s'est écoulé à plus d'1,2 milliard d'exemplaires. Apple a encore vendu plus de 40 millions d'iPhone entre avril et juin mais les ventes montrent des signes d'essoufflement. Comme attendu, Apple a aussi dévoilé deux autres modèles d'iPhone, plus classiques, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, disponibles le 22 septembre à partir de 699 et 799 dollars respectivement.

Ceux-ci font la part belle à la réalité augmentée, qui permet d'insérer des personnages de jeux vidéo ou des objets dans un univers réel. Elle est considérée comme un axe d'avenir majeur pour les téléphones mobiles. Ils disposent d'une façade arrière en verre plutôt qu'en métal. Les trois modèles présentés mardi permettent le chargement sans fil, une fonctionnalité déjà disponible chez le grand rival d'Apple, le sud-coréen Samsung.

Le groupe a aussi dévoilé un nouveau modèle d'AppleTV, capable de diffuser des programmes en 4K (ultra haute définition) ou encore une version 3 de sa montre Apple Watch, capable de se connecter directement aux réseaux mobiles, sans passer par l'iPhone. Son propriétaire peut donc passer des appels ou écouter de la musique en streaming.

La présentation avait débuté vers 17H00 GMT par un hommage au co-fondateur et ancien patron Steve Jobs, décédé d'un cancer en 2011. "Steve était un génie", a lancé le patron Tim Cook, les larmes aux yeux, sur la scène du "Steve Jobs Theater", officiellement inaugurée à cette occasion. Apple et Samsung règnent sur les smartphones avec environ 12 et 23% du marché respectivement.

20h18: "Voici le téléphone qui va révolutionner le futur" selon Apple ! Un iPhone en plus du 8

Apple annonce iPhone X qui se prononce comme l'iPhone 10 et qui est commercialisé en plus du 8 ! Il aura un écran qui occupe toute la façade.

Deux coloris : argent et gris sidéral. il n'y a plus de bouton "home", il suffit de taper sur l'écran pour l'allumer. Il y aura également de la reconnaissance faciale et il n'y aura plus de capteur d'empreinte.

On peut se servir de la caméra pour créer des smileys en 3D et les animer

Il aura une batterie avec 2h de plus d'autonomie que l'iPhone 7. L'iPhone X pourra se charger par induction, donc sans fil.

L'iPhone X sera disponible à partir du 3 novembre au prix de 999 dollars et sera disponible iniquement 64 Gb et 256 Gb

.

.

20h14: Voici la première vidéo de l'iPhone 8 présenté ce soir par Apple qui sera vendu à partir du 19 septembre entre 699 et 899 dollars

Voici l’iPhone 8 et 8 Plus #AppleEvent https://t.co/I5VJs0RKPf — Apple France (@Apple__fr_) 12 septembre 2017

20h00: Et voici enfin la présentation du nouvel iphone !

Il n'y aura pas de changement dans les tailles d'écran. 25% de puissance en plus dans les batteries et du son plus puissant ! Ce sera du verre trempé au dos et il y aura de meilleures performances sur la photo: Capteurs photo à 12 Mégapixels et stabilisation optique. La vidéo sera désormais à 60 images/secondes au lieu de 30 images/secondes. Il y aura également de la réalité augmentée.

.

.

19h49: Tous les films déjà achetés en HD seront automatiquement transférés en 4K.

Une application TV va permettre de regarder la télé sur son iPhone et iPad en France

19h43: Apple lance l'Apple TV 4K comme cela avait été annoncé à plusieurs reprises par la presse elle sera à 239 dollars

19h39: La nouvelle Apple Watch sera disponible à partir du 22 septembre

.

.

19h29: Selon Tim Cook, la montre connectée est la plus vendue dans le monde devant Rolex et elle va bénéficier d'une mise à jour prenant en compte des alertes liées au rythme cardiaque.

Apple Watch pourra également être connectée à Apple Music pour avoir de la musique en streaming et elle sera désormais 4G

L'Apple Watch Series 3 n'aura pas de carte SIM. A la place, une carte SIM virtuelle a été intégrée pour gagner de la place. Malgré sa connexion internet, la Watch Series 3 garde la même taille que les précédents modèles.

Il y aura également de nouveau bracelets.

.

.

19h23: Angela Ahrendts annonce l'ouverture prochaine de nouveaux Apple Store dont un sur les Champs Élysées.

.

.

19h12: Tim Cook présente le nouveau campus d'Apple, l'Apple Park, où l'énergie utilisée est renouvelable grâce à des panneaux solaires.

.

19h03: Apple démarre son show sur une musique des Beatles, ainsi qu'avec un message audio de Steve Jobs évoquant la philosophie de la marque

18h44: Un revendeur américain a publié par erreur des informations sur les produits qui seront dévoilés à partir de 19 heures. L'iPhone anniversaire serait ainsi appelé iPhone X Edition et une nouvelle génération d'iPod touch serait présentée.

18h12: Apple organise ce soir un keynote pour présenter un nouvel iPhone, l'iPhone 8, qui devrait être décliné en iPhone 8 Plus et en iPhone X pour les 10 ans du smartphone. L'iPhone 8 et l'iPhone X devraient disposer d'écrans plus grands, "sans bord", perdre leur bouton "home", permettre une reconnaissance faciale, disposer d'une recharge sans fil... Le tout à un prix dépassant les 1000 euros pour les versions les plus performantes.

.