Julia Vignali prendra les commandes du "Meilleur pâtissier" à partir du mardi 17 octobre en prime sur M6

Le mardi 17 octobre, à 21h00, M6 lancera la nouvelle saison du "Meilleur pâtissier", présentée par Julia Vignali avec Mercotte et Cyril Lignac.

Dans les jardins du château de Montfort l’Amaury, 12 nouveaux pâtissiers amateurs font leurs premiers pas dans cette sixième édition du meilleur pâtissier, prêts à montrer l’étendue de leurs talents en réalisant leurs plus beaux gâteaux dans l’espoir de devenir le meilleur pâtissier 2017 !

Les pâtissiers tenteront de séduire le Chef étoilé et préféré des Français, Cyril Lignac, et l’incontournable blogueuse et auteure de livres de cuisine, Mercotte, toujours aussi exigeante. Le jury les aidera, comme chaque année, à parfaire leur technique et développer leur créativité.

Pour mémoire, Julia Vignali a remplacé en avril dernier Faustine Bollaert à la présentation de l'émission culinaire. Depuis quelques jours, cette dernière anime une émission quotidienne l'après-midi sur France 2, "Ca commence aujourd'hui".

