Yannick Noah répond à Henri Leconte qui accusait les joueurs de tennis français d'avoir le "melon": "Il n’est pas très bien placé pour dire ça!"

C'est lors d'une conférence de presse donnée ce matin que Yannick Noah a répondu aux récentes critiques de Henri Leconte concernant le tennis Français.

Il y a quelques jours, ce dernier avait déclaré dans la presse au sujet des joueurs français. "Faut se réveiller, faut travailler sur l'avenir, faut arrêter de dire qu'on a un potentiel. On n'a rien ! On repart de zéro. Les joueurs français ont un melon monumental : ils n'ont rien gagné et ils ont un melon !". Avant d'appeler les dirigeants à "prendre les bonnes décisions et de s'entourer de gens qui ont faim".

Et de poursuivre: "il faut changer [car] la mentalité est mauvaise, tout est mauvais".

Cette déclaration a agacé Yannick Noah qui a lancé ce matin: "C’est à côté sur le fond et la forme, mais c’est Henri, on prend ça comme une déclaration d’Henri... La différence, c’est qu’aujourd’hui, il y a les réseaux sociaux, le bashing, c’est bien de dire du mal, mais ce n’est pas constructif.

Et d'ajouter: "Bien sûr, c’est important d’être critiqué, mais quand on est fragiles (par rapports aux résultats, ndlr), on est à l’écoute de conseils, d’idées, mais là tout d’un coup, à une semaine, il envoie ça, c’est à côté, pas dans le tempo.".

Avant de poursuivre: "Henri n’est pas très bien placé pour dire ça. Je pense qu’on va faire des tee-shirt avec des melons dessus (sourire). Après, si ça peut avoir une influence, faire qu’on soit plus motivés... Mais on ne joue pas pour répondre à Henri Leconte. La motivation est suffisamment forte. A mon époque, on coupait, on ne lisait pas, on n’était pas pollué, là le matin on se réveille, on a des alertes, et bizarrement quand on joue moins bien, y a plus de mauvaises choses. Mais c’est la mode, on devient des superstars en disant du mal…".