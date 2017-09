Echange tendu entre François Fillon et Christine Angot dans "L'émission politique": Aucun manquement de la part de France 2 pour le CSA

Le jeudi 23 mars dernier, alors qu'il était invité de "L'Emission politique" sur France 2, François Fillon était opposé à Christine Angot. Dans un communiqué, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel annonce avoir été saisi après les vifs échanges entre les deux intervenants.

"La liberté éditoriale permet aux services de télévision et de radio de traiter les sujets et d’inviter les personnalités qu’ils souhaitent, sous réserve de respecter leurs obligations, notamment en matière de respect des droits et des libertés", explique le CSA.

Et d'ajouter : "Le Conseil a constaté que si Mme Christine Angot avait pu tenir des propos sévères à l’encontre de M. François Fillon, son positionnement s’inscrivait dans le cadre d’une séquence contradictoire. Il a également relevé que la maîtrise de l’antenne avait été assurée au cours du débat par les journalistes présents sur le plateau".

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel indique qu'il n'y eu "aucun manquement de la chaîne à ses obligations en matière de respect des droits et libertés n’a été relevé".

