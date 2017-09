Morandini Zap: Grosse émotion dans "L'amour est dans le pré" hier soir entre deux candidats

Hier soir, M6 proposait "L'amour est dans le pré" et l'émotion était au rendez-vous ! Sébastien et Emilie sont tombés amoureux et ils ne descendent pas de leur nuage. Ce coup de foudre les fait régulièrement fondre en larmes.

Alors, quand Emilie décide de prolonger son séjour au détriment de sa fille de six ans, ça touche énormément Sébastien qui n'arrive pas à cacher son émotion.

