Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, appelle Emmanuel Macron à faire "preuve d'humilité" - Regardez

Ce matin, Philippe Martinez était l'invité des "4 vérités" sur France 2. Le secrétaire général de la CGT est notamment revenu sur les manifestions qui auront lieu aujourd'hui en France pour contester la réforme du droit du travail.

Le syndicaliste a appelé Emmanuel Macron à faire "preuve d'humilité". "Tout le monde sait dans quelle condition il a été élu. Il n'y a que lui qui ne s'en rappelle plus peut-être", a-t-il déclaré face à Caroline Roux.

Et d'ajouter : "C'est quand même le président de la République qui a été élu avec le plus fort taux d'abstention, le plus de bulletins blancs et nuls (...) Je l'appelle une nouvelle fois à l'humilité. Il vit parfois hors des réalités de la très grande majorité des concitoyens".

