Une organisation de défense des animaux dévoile de nouvelles images filmées dans un abattoir belge (Attention images choquantes)

L'organisation de défense des animaux Animal Rights a dévoilé cette semaine des images filmées en caméra cachée à l'abattoir Verbist à Izegem en Belgique. Dans cette séquence, les bovins reçoivent reçoivent des chocs électriques, avant d'être suspendus et égorgés, "suivant le procédé normal d'un abattoir, mais certains semblent encore partiellement ou totalement conscients au moment de l'égorgement, n'ayant pas été correctement étourdis selon l'organisation.", écrit le site belge 7sur7.be .

"Les images des bovins filmées dans le box d'étourdissement témoignent de réactions intenses de panique. Du box, les animaux ont vue sur l'abattage de leurs semblables. Ils perçoivent la façon dont ces derniers sont suspendus et égorgés. Certains bovins terrifiés essayent de s'élever hors du box", fustige l'association. Avant de dénoncer qu'un homme "se sert à maintes reprises de l'appareil à chocs électriques sur les flancs et l'anus des animaux, ce qui est interdit par la loi".

La présidente d'Animal Rights annonce que l'organisation va "déposer une plainte au service du Bien-être animal flamand" et "exiger la fermeture de l'abattoir d'Izegem".

Le patron de la société Verbist, Louis Verbist, a affirmé auprès de De Morgen, que l'abattoir "fonctionne dans les règles de l'art".

"Ces vidéos me renforcent dans mon ambition de miser encore davantage sur le bien-être animal", précise quant à lui le ministre flamand compétent Ben Weyts, rapporte 7sur7.