Belgique: Le maire de Mouscron près de la frontière française a été retrouvé égorgé cette nuit dans un cimetière

Le maire de Mouscron, en Belgique, près de la frontière française, a été retrouvé égorgé lundi soir dans un cimetière de sa ville, rapportent plusieurs médias belges. L'information a été confirmée à l'agence Belga par le procureur du Roi de Mons, Christian Henry, qui a précisé qu'un suspect avait été arrêté. Alfred Gadenne, 71 ans, a été retrouvé mort dans un cimetière en face de son domicile, a-t-il également précisé.

Selon le journal Le Soir, «les secours ont reçu un appel à 19 h 50 affirmant que que le bourgmestre de Mouscron était décédé dans le cimetière de Luingne», explique le procureur du Roi de Tournai-Mons, Christian Henry. «A l'arrivée des secours, le bourgmestre était effectivement décédé» précise le procureur du Roi de Tournai-Mons. Il poursuit : «Un individu se trouvait dans le cimetière et s’est rendu à la police. Il s’est directement présenté comme étant l’auteur des faits et qu’il n’y avait plus rien à faire pour la victime.»

Contacté par l'AFP, le parquet s'est refusé à tout commentaire, indiquant qu'un point presse serait organisé mardi. Membre du Centre démocrate humaniste (CDH, centre-droit, ex-Parti social-chrétien), Alfred Gadenne était bourgmestre (maire) de Mouscron depuis 2006. Plusieurs personnalités politiques belges lui ont rendu hommage sur Twitter, dont le premier ministre Charles Michel. "J'apprends avec effroi le décès brutal d'Alfred Gadenne. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches", a-t-il écrit.