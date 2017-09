L'abbé René Laurentin, spécialiste des apparitions mariales et ancien chroniqueur au Figaro, est décédé à l'âge de 99 ans

Le père René Laurentin, prêtre et historien spécialiste des apparitions mariales, est décédé dimanche à l'âge de 99 ans, a annoncé lundi le Sanctuaire de Lourdes. Né le 19 octobre 1917 à Tours, ce théologien, exégète et historien des apparitions de Lourdes a longtemps été chroniqueur religieux au Figaro, précise le sanctuaire de Lourdes sur son site internet. Ordonné prêtre en 1946, il avait publié une centaine d'ouvrages. "Il est décédé dimanche à Paris", a précisé à l'AFP son filleul, Louis-Marie Laurentin.

Ancien expert au Concile Vatican II, membre de l'Académie théologique pontificale de Rome et professeur à l'Université catholique de l'Ouest, il était également intervenu dans plusieurs universités d'Amérique et d'Italie, rappelle le Sanctuaire de Lourdes. "Ce que nous retenons et admirons, c'est la solidité du théologien, le sérieux de l'historien, l'agilité du journaliste, capable de transmettre ce qu'il avait si profondément travaillé", a affirmé le Père André Cabes, recteur du Sanctuaire. Décédé à quelques semaines de son centième anniversaire, l'abbé Laurentin, frère de la journaliste Ménie Grégoire (décédée en 2014), avait reçu en 1996 le prix de la culture catholique.