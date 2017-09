Audiences: Quatre films en tête sur la TNT en prime - "Crimes" sur NRJ12 résiste bien

W9 proposait un film. "Parker" a séduit 908.000 téléspectateurs, soit 4,2 % de part de marché.

France 5 misait sur un film. "La piscine" a convaincu 830.000 personnes pour 3,7 % du public.

TMC diffusait le film "Fast and Furious 5". Il a captivé 747.000 téléspectateurs, soit 3,8 % de part de marché.

"Matrix Reloaded" était diffusé sur C8. Le film a séduit 698.000 téléspectateurs, soit 3,6 % de part de marché.

"Crimes" était programmé sur NRJ12. Le numéro inédit, proposé par Jean-Marc Morandini, a réuni 570.000 personnes, soit 2,5 % de part de marché.

NT1 misait sur "Appels d'urgence". Les deux numéros du magazine ont réuni 523.000 téléspectateurs et 2,4 % du public.

6Ter misait sur un film. "Et pour quelques dollars de plus" a séduit 394.000 téléspectateurs, et 1,9 % du public.

Chérie 25 misait sur un film. "Une semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires)" a réuni 352.000 téléspectateurs et 1,5 % de part de marché.

HD1 pariait sur une série. "Dr House" a captivé 267.000 téléspectateurs, soit 1,2 % du public.

France 4 diffusait un divertissement. "Montreux Comedy Festival : Humour vers le futur" a captivé 256.000 personnes, soit 1,1 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Americars" a séduit 248.000 téléspectateurs, et 1,1 % du public.

Numéro 23 pariait sur un magazine. "Révélations" a convaincu 238.000 personnes, et 1 % du public.

Arte programmait un film. "Laissez faire les femmes !" a réuni 211.000 téléspectateurs et 0,9 % de part de marché.

France O misait sur un film. "Toute la beauté du monde" a séduit 182.000 personnes et 0,8 % du public.

CSTAR diffusait un documentaire. "American Pickers, chasseurs de trésors" a attiré 130.000 téléspectateurs soit 0,6 % de part de marché.

Gulli misait sur un film. "La caverne de la rose d'or" a captivé 66.000 téléspectateurs pour 0,3 % du public.

