Profitez du week-end pour charger la nouvelle application smartphone et tablette jeanmarcmorandini.com ! Ca change tout...

Depuis ce lundi à 15h, la nouvelle application jeanmarcmorandini.com est en ligne ! Nous l'avons entièrement repensé pour vous pour la rendre plus efficace, plus facile à manier et pour vous donner encore plus d'infos.

Dès l'ouverture vous découvrez les infos les plus importantes à la Une et vous passez de l'une à l'autre d'un simple geste de la main. En bas de page un onglet vous permet d'accéder à toutes les news.

Mais ce n'est pas tout, un nouveau player vous permet de voir les vidéos avec une qualité augmentée.

En haut, à coté du logo, vous avez le choix entre le Home, le Zap avec toutes nos vidéos et, une nouveauté, le programme télé de votre soirée accessible d'un simple clic.

Pour vous inscrire ou effectuer les réglages une pression sur le logo Morandini vous permet d'accéder à toute la gestion.

Nous attendons vos remarques, vos réactions pour cette nouvelle version entièrement rénovée.

Vous pouvez mettre à jour simplement votre application ou cliquez ICI pour la télécharger..