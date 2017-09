Le terrorisme à la une des JT en 2016 devant la crise migratoire et les mobilisations contre la loi travail

Le terrorisme a dominé les JT en 2016, devant la crise migratoire et les mobilisations contre la loi travail, a annoncé l'INA après avoir analysé les journaux de TF1, France 2, France 3, Canal +, Arte et M6.

Au cours d'une année marquée par les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray, l'assassinat de deux policiers à Magnanville, la fusillade d'Orlando ou les attaques terroristes en Allemagne et en Belgique, le terrorisme a été le thème le plus abordé dans les JT avec 3.052 sujets, soit 10,6 % de l'offre globale d'information.

La crise migratoire (3,81% de l'offre) et la loi travail (3,7%) ont comptabilisé à elles deux 2.167 sujets, précise l'INA dans un communiqué.

La campagne présidentielle française a également suscité l'an passé 993 sujets, surtout en fin d'année, avec les primaires à gauche et à droite.

L'actualité internationale a, quant à elle, été marquée par les élections américaines et le conflit en Syrie et en Irak. L'actualité sportive de l'année a été marquée de son côté par deux événements majeurs: l'Euro de football en France (3,3% de l'offre), suivi des jeux Olympiques et paralympiques de Rio (1,8%). Canal+ (durant le 1er semestre) a davantage mis l'accent sur le terrorisme à l'international, Arte sur les phénomènes migratoires et M6 sur l'Euro de football, qu'elle diffusait en partie.

Les personnalités les plus citées dans les JT ont été François Hollande, Manuel Valls et Donald Trump, devant Nicolas Sarkozy, Bernard Cazeneuve, Alain Juppé, Barack Obama, Emmanuel Macron, Angela Merkel et le syndicaliste Philippe Martinez. La première personnalité hors politique et hors sport la plus citée est le magistrat François Molins, procureur de Paris, chargé des enquêtes sur les attaques terroristes.