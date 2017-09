Pascal Obispo devient coach de "The Voice" à la place de M Pokora

Alors que dans les prochains mois la septième saison de "The Voice" sera lancée sur TF1, le compte Twitter de l'émission a donné plus de détails sur la prochaine saison du télé-crochet.

Les téléspectateurs retrouveront trois coachs - Florent Pagny, Zazie et Mika - et un nouveau, Pascal Obispo. Le chanteur remplace M Pokora. En juin dernier, ce dernier avait annoncé qu'il ne sera de retour dans les prochaines saisons de "The Voice" et "The Voice Kids" sur TF1.

"Le Patron a déjà 2 victoires, et grâce à lui, Slimane, Stephan Rizon et Claudio Capeo sont devenus des The Voice", peut-on lire dans le premier tweet annonçant le retour de Florent Pagny. Le second message précise que "le dandy de la POP [Mika, ndlr] aime dénicher des talents hors normes ! N'est-ce pas Kendji Girac, FréroDeLavega, Arcadian ". A noter que Zazie sera également de retour. "Sur qui la plus belle plume de la chanson française jettera son dévolu? ", peut-on lire sur Twitter.

En attendant de retrouver cette septième saison, les téléspectateurs peuvent suivre "The Voice Kids", tous les samedis en prime sur TF1.

.