Audiences access: "Sept à huit" sur TF1 écrase la concurrence - Les deux nouveautés, Delahousse et Ardisson, démarrent doucement

Deux nouvelles émissions ont arrivées en access hier sur les chaînes de télé: 19h le dimanche sur France 2 présenté par Laurent Delahousse et Les terriens du dimanche sur C8 de Thierry Ardisson.

Ce matin, Médiamétrie vient de publier les audiences.

Pour sa première, Laurent Delahousse est sous les 2 millions de personnes avec 1.855.000 et 10,3% de part de marché, largement dominé par Sept à huit et quasiment 4 millions de personnes soit 3.993.000 et 24,2

Thierry Ardisson débute doucement sur C8 avec 589.000 téléspectateurs et 5,8% de part de marché.