Antisémitisme à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis): Le père de famille témoigne et raconte son agression - Regardez

Une famille juive a été séquestrée et dévalisée chez elle dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 septembre, à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Ce dimanche, plusieurs institutions juives dénoncent une "agression antisémite".

Roger, âgé de 84 ans, a témoigné sur plusieurs médias dont RTL où il raconte que les deux assaillants "se sont jetés sur lui". "On m'a donné un coup sur la tête. Je suis tombé et ils sont restés pendant 5 - 10 minutes à me taper dessus. J'ai perdu connaissance. Quelques instants après, je me suis réveillé et ils ont commencé par nous dire : 'Vous êtes juifs, nous savons que les Juifs ont beaucoup d'argent et vous allez nous donner ce que vous avez. Si vous ne nous donnez pas ce qu'on vous demande, on vous tue'", raconte-t-il.

Roger a également témoigné ce matin sur CNews et il explique l'insupportable antisémitisme dont il est victime.

Regardez